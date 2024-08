Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Hasloh: 200 Rundballen brennen am Montagvormittag. Schwierige Wasserversorgung

Pinneberg (ots)

Freitag, 5. August 2024, 9.07 Uhr +++ Einsatzort: Hasloh, Dorfstraße +++ Einsatz: FEU 3 (Feuer, drei Löschzüge)

Hasloh - seit dem Morgen sind mehrere Feuerwehren sowie das THW im Einsatz, um insgesamt 200 brennende Rundballen Heu zu löschen. Dabei kommt auch ein Greifbagger einer Privatfirma zum Einsatz. Schwierigkeiten bereitet die Löschwasserversorgung vor Ort.

Ab kurz nach 9 Uhr liefen mehrere Notrufe auf, in denen von einer starken Rauchentwicklung im Bereich Hasloh nahe der Autobahn 7 berichtet wird. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren Hasloh und Quickborn.

Vor Ort stellte die Einsatzleitung fest, dass zahlreiche Rundballen auf einem Feld in voller Ausdehnung brennen. Sofort wurde ein Löschangriff über mehrere C-Strahlrohre aufgebaut. Die Löschmaßnahmen konnten zu Beginn lediglich eine Ausbreitung verhindern, da die Wasserversorgung im Außenbereich nicht stark genug für effektive Löschmaßnamen ist.

Daher wurden die Sondermodule Wasserförderung mit der Feuerwehr Tangstedt und Hochleistungspumpe/Schlauchwagen 2000 mit der Feuerwehr Borstel-Hohenraden von der Feuerwehrbereitschaft des Kreises Pinneberg alarmiert, um eine stabile Wasserversorgung sicherzustellen. Insgesamt sind über 600 Meter Schlauch verlegt.

Das THW Barmstedt ist mit einem Radlader ebenfalls im Einsatz. Unterstützt werden die Maßnahmen von einer Fachfirma mit einem Greifbagger sowie örtlichen Landwirten. Die Rundballen müssen damit aufwändig auseinandergezogen und einzeln abgelöscht werden.

Für die Sicherung des Brandschutzes in diesem Bereich ist ein Löschzug der Feuerwehr Bönningstedt in Hasloh in Bereitschaft. Wegen der starken Rauchentwicklung werden die Anwohner über eine MoWas-Warnung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Einsatz wird bis in den Nachmittag andauern. Aktuell sind 80 Kräfte im Einsatz.

Wir werden unaufgefordert nachberichten.

