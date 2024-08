Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Einbruch in Einfamilienhaus am Nachmittag - Polizei sucht Zeugen

Bad Bramstedt (ots)

Am Montagnachmittag (05.08.2024) ist es in der Friesenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Entwendete Gegenstände sind bisher nicht bekannt.

Eine unbekannte Täterschaft nutzte ein kurzes Zeitfenster von 15:15 Uhr bis 16:30 Uhr, um gewaltsam in das Objekt einzudringen und die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Die Hausbewohner, die das Haus nur kurz verlassen hatten, stellten den Einbruch bei ihrer Rückkehr fest und informierten die Polizei.

Es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Form einer zerstörten Glasscheibe von ungefähr 500 Euro.

Hinweise zu den Tätern sowie der Fluchtrichtung liegen bisher nicht vor.

Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- geführt. Mitteilungen zu Auffälligkeiten in Tatortnähe, insbesondere zu verdächtigen Personen oder lauten Geräuschen, werden erbeten und von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

