Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Einbruch in Zahnarztpraxis - Unbekannte entwenden hochwertige Gegenstände und richten hohen Sachschaden an - Polizei sucht Zeugen

Quickborn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06./07.08.2024) ist es in der Kieler Straße zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis gekommen. Die Praxis befindet sich an der B4 im Gebäude eines dortigen Supermarkts.

Nach einem Einbruch Ende Juli in Pinneberg (siehe die Pressemitteilung vom 26.07.2024 unter dem Link https://t1p.de/g1861) drang erneut eine unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Zahnarztpraxis ein und entwendete diverse hochwertige Gerätschaften. Die Tatzeit kann seitens der Angestellten von 17:00 Uhr bis 07:30 Uhr eingegrenzt werden.

Unter den entwendeten Gerätschaften befanden sich u. a. Laptops, IPads, Bargeld in bisher nicht benannter Höhe und mehrere zahnmedizinische Gerätschaften, die bisher nicht genauer benannt wurden.

Nach erster Schätzung der anzeigenden Angestellten dürfte sich der Gesamtwert auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag summieren.

Zudem wurden beim Durchsuchen der Räumlichkeiten mehrere empfindliche Behandlungseinheiten beschädigt. Der summierte Sachschaden dürfte sich daher zusätzlich auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag belaufen.

Die umfänglichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg zu den beiden Taten laufen, allerdings liegen bisher weder Täterhinweise zum Einbruch in Pinneberg noch zum aktuellen Einbruch in Quickborn vor. Ob es ein Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens.

Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen in Tatortnähe geben? Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell