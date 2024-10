Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Alkoholisierte Person begeht Sachbeschädigung an Pkw

Freiburg (ots)

Ein 27-jähriger Mann beschädigte am Donnerstag den 17.10.2024 gegen 00:10 Uhr die Frontscheibe eines geparkten Fahrzeugs in der Bahnhofstraße in Breisach. Im Zuge der vor Ort durchgeführten ersten Maßnahmen konnte ein dringend Tatverdächtiger ermittelt werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Tatverdächtigen eine erhebliche Alkoholisierung von 1,41 Promille festgestellt. Gegen den Mann wird nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

