Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Einbruchsdiebstahl in Bekleidungsgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Von Mittwoch 16.10.20.24 auf Donnerstag 17.10.2024 wurde zwischen 19.10 Uhr und 07:45 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Neutorstraße in Breisach eingebrochen. Hierzu hatte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch Eindrücken der Schiebetüren Zutritt zum Geschäft verschafft. Was konkret aus dem Ladeninneren entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, der entstandene Diebstahlschaden kann daher abschließend noch nicht beziffert werden. Die derzeit noch unbekannte Täterschaft konnte von der vorhandenen Überwachungskamera videografiert werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Bezirksdienst des Polizeireviers Breisach geführt. Hinweise zur Täterschaft oder weiteren Taten werden unter der Telefonnummer 07667/9117-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell