POL-FR: Brand in Wohngebäude - Schwelbrand - 2 leicht verletzte Personen durch Rauchgas - Rauchwarnmelder verhindert Schlimmeres

Freiburg (ots) - Im Bereich "am Bienenberg" in Malterdingen ereignete sich am Dienstagmorgen, den 15.10.2024, um 7.15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Rollerfahrerin. Der 58-jährige Autofahrer übersah beim Linksabbiegen das auf der Hauptstraße fahrende, vorfahrtberechtigte Zweirad. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei ...

