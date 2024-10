POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Personengruppe soll 20-Jährigen angegriffen und beraubt haben

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 15.10.2024, in dem Zeitraum zwischen 08.10 Uhr bis 12.50 Uhr, hebelten Unbekannte eine Wohnungstür auf, um in der Hauptstraße im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung zu gelangen. Die Wohnung wurde von den Unbekannten durchsucht. Ob etwas aus der Wohnung entwendet wurde ist hier noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hat ...

