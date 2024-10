Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Malterdingen: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Im Bereich "am Bienenberg" in Malterdingen ereignete sich am Dienstagmorgen, den 15.10.2024, um 7.15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Rollerfahrerin.

Der 58-jährige Autofahrer übersah beim Linksabbiegen das auf der Hauptstraße fahrende, vorfahrtberechtigte Zweirad. In der Folge kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die Rollerfahrerin verletzt wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

