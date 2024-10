Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nächtlicher Brandeinsatz

Altenburg (ots)

Schmölln: Kurz nach Mitternacht (00:20 Uhr) am heutigen Tag (04.10.2024) ging die Meldung zu einem Brand in der Straße Papiermühle via Notruf ein, sodass unverzüglich Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zum Brandort ausrückten und bei Eintreffen mit den Löscharbeiten begannen. Aus noch ungeklärter Ursache entstand in einem teilweise gemauerten Schuppen, welcher als Holzlager genutzt wird, ein Brand. Trotz Löschmaßnahmen wurde der Schuppen vollständig zerstört. Zum Glück wurde niemand verletzt. Auch das in der Nähe befindliche Wohnhaus wurde nicht beschädigt. Zudem entstand kein Fremdschaden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden aufgenommen. (Bezugsnummer 0257522/2024). Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

