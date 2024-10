LPI-G: Verkehrskontrolle endet mit Anzeige

Gera (ots) - Am 03.10.2024 fanden in der Stadt Gera insgesamt zwei Versammlungen statt. An einer angemeldeten Versammlung, ab 16:30 Uhr auf dem Hofwiesenparkplatz mit Aufzug durch die Innenstadt, nahmen ca. 330 Personen teil. Im Bereich der Breitscheidstraße fand am Nachmittag weiterhin eine Spontanversammlung mit in der Spitze ca. 90 Personen statt. Aus dieser heraus kam es beim Zusammentreffen zu einer Blockade der ...

