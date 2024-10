LPI-G: Tödlicher Verkehrsunfall mit Fußgänger

Altenburg (ots) - Gerstenberg//Pleißenaue: Am 01.10.2024 nahm die Altenburger Polizei eine Straftat wegen sexueller Belästigung zum Nachteil einer 20-Jährigen auf. Die junge Frau gab an, dass sie während einer Spendenaktion in der Ortslage Gerstenberg von einer 56-jährigen männlichen Person tätlich und wörtlich belästigt wurde. Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr