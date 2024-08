Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Regenbogenflagge vor dem Bahnhof geklaut

Neubrandenburg (ots)

Am Morgen des 13.08.2024 wird die Polizei in Neubrandenburg darüber informiert, dass an einem Mast am Bahnhofsvorplatz in Neubrandenburg eine Flagge mit verfassungsfeindlichen Symbolen angebracht wurde. Die Kollegen des Polizeihauptreviers begaben sich gegen 08:40 Uhr vor Ort und konnten den Hinweis bestätigen. Gleichzeitig wurde eine dort befindliche Regenbogenflagge durch unbekannte Täter entwendet und die verfassungsfeindliche Flagge angebracht. Die Flagge wurde durch die Polizei abgenommen und sichergestellt.

Es wurde eine Anzeige wegen des Verwendens verfassungswidrigen Kennzeichen gegen unbekannt gefertigt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung. Bei Hinweisen zu dem Tatgeschehen im vermutlichen Tatzeitraum von Montagabend bis Dienstagfrüh wird um Mitteilung bei der Polizei Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 gebeten.

