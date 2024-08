POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Neubrandenburg (ots) - Nachdem bereits am Vormittag des 31.07.2024 die Entwendung eines PKW Toyotas in Neubrandenburg bekannt wurde, wurde am Nachmittag ein weiterer Diebstahl beanzeigt. Demnach wurde im Zeitraum vom 29.07.2024 um 11:00 Uhr bis zum 31.07.2024 um 14:00 Uhr ein roter Toyota Auris in Carnow / Wustrow entwendet. Das Hybrid-Fahrzeug stand dort auf einem öffentlichen Parkplatz und gehört einem Urlauber. Ein ...

