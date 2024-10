POL-FR: Emmendingen: Erneute Sachbeschädigung eines Fahrzeugs - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Von Mittwoch 16.10.20.24 auf Donnerstag 17.10.2024 wurde zwischen 19.10 Uhr und 07:45 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Neutorstraße in Breisach eingebrochen. Hierzu hatte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch Eindrücken der Schiebetüren Zutritt zum Geschäft verschafft. Was konkret ...

mehr