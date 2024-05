Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Brand an historischem Gebäude - Zeugen gesucht

Altensteig (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmittag Papier im Bereich des Schlosses Altensteig entzündet und sind anschließend geflüchtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen setzten unbekannte Täter gegen 12:00 Uhr mehrere Papierseiten an einer Außenmauer des Schlosses in Brand. Durch eine aufmerksame Passantin konnte die in der Kirchstraße gelegene Feuerstelle am weiteren Entfachen gehindert werden. An der Gebäudefassade kam es zur Rußbildung. Der Sachschaden dürfte im niedrigen dreistelligen Bereich liegen.

Der Polizeiposten Altensteig hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

