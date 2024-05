Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Angebot zum Bürgergespräch mit dem Leiter des Polizeireviers Pforzheim-Süd

Pforzheim (ots)

Der Leiter des Polizeireviers Pforzheim-Süd, Polizeirat Julian Walch, bietet den Pforzheimer Bürgerinnen und Bürgern ein persönliches Gespräch zu polizeilichen Themen an.

"Mit Sicherheit nah am Menschen", so lautet das Motto des Polizeipräsidium Pforzheim. Julian Walch, Leiter des Polizeireviers Pforzheim Süd, bietet den Bürgerinnen und Bürgern aus Pforzheim einen persönlichen und konstruktiven Austausch an. Grundsätzliche Sicherheitsaspekte, die Wahrnehmung der Polizei bei der Bevölkerung, das subjektive Sicherheitsgefühl und weiteres können Themenfelder des Einzelgesprächs auf dem Polizeirevier in der Schwebelstraße 10 sein. Sollten Sie an einem Austausch interessiert sein, dürfen Sie sich zur Terminvereinbarung gerne an das Geschäftszimmer des Polizeireviers Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 - 186 3301 wenden.

Benjamin Koch, Pressestelle

