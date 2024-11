Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Abtsgmünd, Oberkochen und Schwäbisch Gmünd

Abtsgmünd: Fußgänger angefahren

Am Samstag gegen 11:30 Uhr wollte ein 69-Jähriger mit seinem Seat von der Hauptstraße in die Bachgasse abbiegen. Dabei übersah er einen 73-Jährigen, der zu Fuß die Fahrbahn überquerte und erfasste diesen mit seinem Pkw. Der 73-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der 73-Jährige überquerte die Fahrbahn nicht an dem vorhandenen Fußgängerüberweg.

Oberkochen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Sonntag gegen 00:25 Uhr bemerkte die Besitzerin eines VW Golf, dass ihr Fahrzeug, dass sie am Tag zuvor im Zeppelinweg abgestellt hatte, beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen den ordnungsgemäß geparkten Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich trotz erheblicher Unfallschäden unerlaubt vom Unfallort. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen silbernen Seat Ibiza älteren Baujahrs handeln könnte. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Aalen unter 07361 5240 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

In Lorch begegnete einer Polizeistreife gegen 01:00 Uhr am Sonntag ein Seat Altea in der Hauptstraße. Als der Streifenwagen wendete, um den Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, gab dieser unvermittelt Gas, wobei der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem er einen entgegenkommenden Pkw am Spiegel gestreift hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte einen Baum. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten.

