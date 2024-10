LPI-SHL: Betrunken im Auto unterwegs

Suhl (ots) - Am 25.10.2024 gegen 16:50 Uhr befuhr ein 56 jähriger Radfahrer die Ortsverbindungsstraße von Schwarzbach kommend in Richtung Lichtenau. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt der Radfahrer schwere Kopfverletzungen und wurde in der Folge in die Notaufnahme nach Suhl verbracht. Durch das Tragen eines Fahrradhelms in diesem Fall hätten die ...

