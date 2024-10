Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer schwer verletzt

Suhl (ots)

Am 26.10.2024 gegen 16:35 Uhr befuhr ein 59 jähriger Motorradfahrer die die Ortsverbindungsstraße von Rappelsdorf kommend in Richtung Gethles. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinunter. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und in der Folge in die Notaufnahme nach Suhl verbracht.

