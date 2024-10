LPI-SHL: Betrüger versuchte Geld zu ergaunern

Schackendorf (ots) - Ein 30 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr Donnerstagvormittag die "Untere Gasse" in Schackendorf in Richtung Eisfelder Straße. Dabei stieß er gegen einen Gartenzaun und gegen eine Hauswand und verursachte einen Schaden von ca. 5.000 Euro. Am Lastwagen entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

