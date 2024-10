LPI-SHL: Gegen Hauswand gefahren

Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein 50-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagabend die Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg in Richtung Viernau. Er missachtete an der Kreuzung zur Straße "Kälberzeil" die Vorfahrt eines 67-jährigen Fahrradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

