LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstag in der Zeit von 23:50 Uhr bis 23:55 Uhr eine Glasscheibe an einem Sanitätshaus in der Anton-Ulrich-Straße in Meiningen. Den Spuren nach muss es sich beim Tatmittel um einen Feuerwerkskörper gehandelt haben, die Überreste wurden sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der ...

