POL-HR: Festnahme nach zwei Unfällen mit Fahrerflucht

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.05.2024: Felsberg - Gensungen Tatzeit: bis Sonntag, 05.05.2024, 08:30 Uhr Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in ein Gewerbegebäude am Egbert-Hayessen-Platz in Felsberg-Gensungen ein. Die unbekannten Täter hebelten im Erdgeschoss ein Fenster auf und verschafften sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten. In Folge wurde der Innenbereich ...

