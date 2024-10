LPI-SHL: Berauscht gefahren

Meiningen (ots) - Am 18.10.2024 befuhr der Fahrer eines Linienbusses gegen 16:40 Uhr die Robert-Koch-Straße in Meiningen. Auf Höhe eines Lebensmittelmarktes rollte plötzlich ein unbesetzter und nicht ordnungsgemäß gesicherter schwarzer Skoda auf die Fahrbahn und stieß gegen den Schulbus. Ein Mann eilte hinzu und stoppte den Skoda. Der Busfahrer bemerkte den Anstoß nicht und fuhr weiter. Erst als er seine Tour beendete, sah er den Schaden am Bus und erinnerte sich an ...

