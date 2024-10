Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bürocontainer

Wegberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (28. Oktober) kam es um 2.10 Uhr zu einem Einbruch auf einem Firmengelände in der Friedrich-List-Allee. Ein unbekannter Täter hebelte ein Fenster auf und drang in den Bürocontainer ein. Ob etwas gestohlen wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter war augenscheinlich männlich, schlank und trug eine grün schimmernde Jacke. Haben Sie zum Tatzeitpunkt Beobachtungen gemacht, die bei der Aufklärung der Tat helfen können? Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Es gibt zudem die Möglichkeit, über die Website der Polizei Heinsberg Beobachtungen zu melden oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

