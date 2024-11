Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falschmeldung löst Polizeieinsatz aus - Phänomen

Mainz-Altstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 14.11.2024, kam es gegen 16:30 Uhr in der Quintinsstraße in der Mainzer Altstadt zu einem größeren Einsatz der Mainzer Polizei. Unter anderem waren Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei Rheinland-Pfalz daran beteiligt.

Zuvor ging bei der Polizei Mainz eine Mitteilung über eine Gefährdungslage in einem Mehrfamilienhaus in der Quintinsstraße ein. In der Mitteilung wurde von einer konkreten Lebensgefahr für eine Person berichtet. Die sofort ausgelösten Einsatzmaßnahmen umfassten, zum Schutz Unbeteiligter und einer Freihaltung des Einsatzraumes insbesondere eine weiträumige Absperrung an der genannten Adresse. Durch die Absperrung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen und einer öffentlichen Wahrnehmung.

Aufgrund der gemeldeten Gefahrenlage verschafften sich die Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos Zugang zur gemeldeten Wohnung. Dort konnten zwei Personen unverletzt und offensichtlich überrascht, angetroffen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht zwischen den angetroffenen Personen und der eingegangenen Meldung kein Bezug.

Die Polizei Mainz geht derzeit davon aus, dass es sich bei der Mitteilung um das Phänomen "Swatting" handeln könnte. In diesen Fällen generieren Täter bewusst Falschmeldungen und lösen damit gezielt größere Polizeieinsätze mit hoher Öffentlichkeitswirkung aus.

Diese Handlungen stellen grundsätzlich Straftaten nach dem Strafgesetzbuch, wie das "Vortäuschen einer Straftat" oder der "Missbrauch von Notrufen" dar und können mit mehrjährigen Freiheitsstrafen bestraft werden. Die Polizei Mainz hat die Ermittlungen zu den Gesamtumständen aufgenommen. Ebenfalls wird geprüft, dem noch zu ermittelnden Verursacher die Kosten des Gesamteinsatzes in Rechnung zu stellen. In der Regel handelt sich bei Einsätzen dieser Größenordnung um Einsatzkosten im hohen vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell