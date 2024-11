POL-PPMZ: Mainz, Verkehrsunfall auf der Hechtsheimer Straße führt zu längerer Sperrung im Abendverkehr

Mainz (ots) - Ein Hinweis auf eine familiäre Streitigkeit hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Polizeieinsatz in der Quintinsstraße in der Mainzer Altstadt ausgelöst. Aufgrund der unklaren Verdachtslage wurden unter anderem auch ein Spezialeinsatzkommando angefordert und Teile des Verkehrsraums vorübergehend gesperrt. Letztlich konnten in einer Wohnung ...

mehr