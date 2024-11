Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Mittwoch, den 13.11.2024 kam es gegen 14:30 Uhr in der Martin-Kirchner-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Hierbei wurde ein 25-jähriger Fußgänger leicht verletzt.

Der 45-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die Martin-Kirchner-Straße aus Richtung Anzengasse kommend in Richtung der Straße "An der Wied", während der Fußgänger den rechten Gehweg in gleicher Richtung ging. Auf Höhe eines dortigen Lebensmittelgeschäfts beabsichtigte der Fußgänger die Martin-Kirchner-Straße zu überqueren, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Hierbei fuhr der PKW-Fahrer gegen den Fußgänger und verletzte diesen. Auch am PKW entstand Sachschaden. Dieser wurde durch den Rettungsdienst in Mainzer Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem PKW-Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,56 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und zur Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zum Zwecke der Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Zudem konnte bei dem Mann ein Einhandmesser aufgefunden werden, welches in der Öffentlichkeit nicht mitgeführt werden darf.

Der Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung, sowie in einem Ordungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell