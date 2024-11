Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Mainz-Altstadt (ots)

Am 12.11.2024, gegen 19:50 Uhr ereignete sich in der Weißliliengasse in der Mainzer Altstadt, unmittelbar auf Höhe der dortigen Polizeiinspektion Mainz 1, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Mann mit seinem E-Scooter zu Fall kam.

Der Mann befuhr mit seinem E-Scooter den Fahrradweg in der Weißliliengasse in Fahrtrichtung der Großen Langgasse. Hierbei kollidierte er unmittelbar auf Höhe der Polizeidienststelle mit einem an einer Straßenlaterne angebrachten Abfalleimer, sodass der E-Scooterfahrer das Gleichgewicht verlor und stürzte.

Aufgrund der Örtlichkeit wurden Polizeibeamte auf den Vorgang aufmerksam und eilten zur Hilfe. Der Mann erlitt durch den Sturz eine Verletzung im Kopfbereich, war jedoch ansprechbar.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf eine alkoholbedingte Beeinflussung des Fahrers. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Zudem räumte der Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln ein.

Durch den Rettungsdienst wurde der Mann schließlich zur medizinischen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht, wo ihm zur Beweisführung eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Fahrer wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell