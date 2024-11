Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zechbetrug in Hotels

Bereich Mainz-Bingen/Bad Kreuznach (ots)

Im Zeitraum vom 15.10.2024 bis zum 08.11.2024 kam es unter anderem in den Bereichen Bingen am Rhein, Bad Sobernheim und Mainz wiederholt zu sogenanntem "Zechbetrug" in Hotel- und Wellnessbetrieben. Im Fokus der Ermittler steht ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen.

Er buchte in dem genannten Zeitraum mehrere mehrtätige Aufenthalte in ortsansässigen Hotels und beendete seine kostspieligen Aufenthalte jeweils, ohne die entstandenen Kosten zu begleichen. Auch Kosten, die durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen wie Wellnessbehandlungen entstanden, wurden durch den bereits polizeibekannten Mann nicht beglichen.

Ob es zu weiteren, ähnlich gelagerten Taten durch den Beschuldigten kam ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

