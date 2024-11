Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 73-Jährige in Mainz-Bretzenheim beraubt

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Montagabend im Bereich Am Schleifweg in Mainz-Bretzenheim eine 73-jährige Frau beraubt.

Die Frau hatte gegen kurz nach 22.30 Uhr ein Restaurant verlassen, als sie unmittelbar danach von zwei Männern angesprochen und geschubst wurde. Während die Täter versuchten, der Frau die Handtasche zu entreißen, blendeten sie die Geschädigte mit einem Handylicht. Schließlich gelang es den Unbekannten, der Frau die Tasche zu entreißen und zu Fuß zu fliehen. Gestohlen wurden verschiedene persönliche Gegenstände und Dokumente sowie Bargeld.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: 1,60-1,70 Meter groß, Drei-Tage-Bart, komplett schwarz gekleidet, mit Mütze; Täter 2 ebenfalls 1,60-1,70 Meter groß, rundes Gesicht, etwas korpulenter, ebenfalls komplett schwarz gekleidet, mit Mütze. Beide sprachen gebrochenes Deutsch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

