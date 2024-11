Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verstorbene Person - Sturz wahrscheinlich Ursache

Mainz (ots)

Der 39-Jährige, welcher in der Nacht auf Dienstag mit Verletzungen und ohne Bewusstsein in der Flachsmarktstraße gefunden wurde, ist wahrscheinlich an den Folgen eines Sturzes verstorben. Erste Ermittlungen haben keine Hinweise auf eine Gewalttat oder Einwirkungen von außen ergeben. Eine Rechtsmedizinerin hatte noch in der Nacht eine erste Inaugenscheinnahme an dem Leichnam vorgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde die Sicherstellung des Fahrrades und der Kleidung des Verstorbenen sowie dessen Leichnam angeordnet. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache sowie den Gesamtumständen führt die Polizeiinspektion Mainz 1 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz.

Wer Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

