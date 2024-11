Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, aggressiver Mann fällt vor Gaststätte auf

Mainz (ots)

Eine 33-Jährige wurde in der Nacht auf Donnerstag, gegen 3:30 Uhr in der Großen Bleiche von einem unbekannten Mann so belästigt, dass sie sich gegen ihn zur Wehr setzen musste.

Mit hartem Wegstoßen setzte sich eine Wiesbadenerin vor der Gaststätte Schon-Schön gegen einen Mann zur Wehr, der sie gegen ihren Willen "angegraben" habe und nachdem sie ihm seine Ablehnung mitteilte sich ihr gegenüber "aufbaute", in ihre Richtung spuckte und aggressiv begegnete. Daraufhin stieß sie ihn weg und teilte ihm mit die Polizei zu verständigen. Hiernach lief er zu einer nächsten Personengruppe und "fing mit diesen Stress an". Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann in Richtung Bahnhof und konnte trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er wurde als Mann mit südländischem Aussehen und hellem Hemd beschrieben. Nach Abklärung durch die Polizei kam es zu keinen strafrechtlichen Sachverhalten. Offensichtlich hatte die rechtzeitige Verständigung der Polizei über den Notruf eine abschreckende Wirkung.

