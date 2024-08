Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Am Steuer eingenickt ++ Radfahrer mit Handy und Kopfhörer bei Unfall verletzt ++ Zwiebeldiebe auf der Flucht ++

Rotenburg (ots)

Am Steuer eingenickt

Helvesiek. Plötzlicher Sekundenschlaf dürfte in der Nacht zum Montag die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der L 130 gewesen sein. Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 3 Uhr früh mit seinem BMW auf der Landesstraße in Richtung Helvesiek unterwegs, als sein Fahrzeug auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit einer Bedarfsampel und einem hölzernen Strommast. Der 23-Jährige blieb bei der Kollision unverletzt. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Radfahrer mit Handy und Kopfhörer bei Unfall verletzt

Hastedt. Durch die Nutzung seines Handys abgelenkt, hat ein 18-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war gegen 17 Uhr in der Rodaustraße zwischen Hastedt und der B 440 unterwegs. Obwohl der ihm entgegenkommende, 70-jährige Fahrer eines VW Polo laut hupte, bemerkte der 18-Jährige nicht, dass er immer weiter zur Mitte der Fahrbahn fuhr. Es kam zur Kollision, bei der er sich leichte Verletzungen zuzog.

Zwiebeldiebe auf der Flucht

Steddorf. Drei Männer sind am Sonntagabend beim Diebstahl von rund 120 Kilogramm Zwiebeln erwischt worden. Gegen 22.30 Uhr hatten sie das Gemüse auf einem Feld an der Landesstraße 124 abgeerntet und in einen VW Passat geladen. Ein Zeuge beobachtete die Tat und folgte den Dieben bis zu einem Grundstück. Von dort flüchteten zwei der drei Männer zu Fuß. Ein 58-jähriger Tatverdächtiger blieb am Fahrzeug zurück. Gegen ihn und seine Komplizen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sicherte den zurückgelassenen VW mit einer Fahrzeugkralle.

