Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Betrunkener Radfahrer fällt auf den Kopf ++

Rotenburg (ots)

Betrunkener Radfahrer fällt auf den Kopf

Rotenburg. Schwere Verletzungen hat sich ein betrunkener Radfahrer in der Nacht zum Freitag bei einem Sturz mit seinem Fahrrad zugezogen. Der 67-jährige Mann war gegen 0.20 Uhr in der Bremer Straße unterwegs, als er in Höhe der Einmündung zur Straße "Hinter dem Bahnhof" zu Fall kam. Mit einer Kopfverletzung wurde er im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Dort wurde dem Radfahrer auch eine Blutprobe abgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell