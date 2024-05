Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit manipuliertem Kleinkraftrad unterwegs

Weimar (ots)

Am Sonntagmittag fuhren Weimarer Polizisten in Weimar-Nord hinter einem Kleinkraftrad hinterher. Obwohl für das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von lediglich 25 km/h angegeben war, fuhr der 60jährige Weimarer mit 50 km/h. Mit Verdacht der Manipulation an dem Kleinkraftrad wurde der Mann angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde eine entsprechende Anzeige aufgenommen und das Fahrzeug sichergestellt.

