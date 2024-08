Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Räuberischer Ladendiebstahl - Polizei sucht unbekannte Zeugin ++ Polizei schnappt Buntmetalldieb ++ Einbruch in Kiosk ++

Rotenburg (ots)

Räuberischer Ladendiebstahl - Polizei sucht unbekannte Zeugin

Selsingen. Nach einem räuberischen Ladendiebstahl, der sich am vergangenen Freitagnachmittag im ALDI-Markt an der Hauptstraße ereignet hat, sucht die Polizei nach einer unbekannten Zeugin. Die Frau hatte als Kundin des Discounters gegen 16.30 Uhr zwei unbekannte Männer im Alter von 25 - 30 Jahren dabei beobachtet, wie sie Ware in einem Rucksack verschwinden ließen. Darüber informierte sie einen Mitarbeiter des Marktes. Bei Ihrer Flucht drohten die Diebe dem hinterhereilenden Mann mit Schlägen. Die beiden Männer dürften in einem Opel mit ausländischen Kennzeichen davongefahren sein. Die Zeugin möge sich bitte unter Telefon 04284/92755-0 bei der Polizeistation in Selsingen melden.

Polizei schnappt Buntmetalldieb

Stemmen. Ein 28-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag von Zeugen beobachtet worden, wie er Kupferregenrinnen von einem ehemaligen Betriebsgelände an der Straße Eggenbergsmoor gestohlen hat. Die Frau informierte daraufhin die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte den Buntmetalldieb ergreifen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Kiosk

Gnarrenburg. In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte auf dem Gelände des Waldbades an der Hermann-Lamprecht-Straße in einen Kiosk eingebrochen. Sie hebelten die Tür des Verkaufsstandes auf und suchten darin nach Beute. Gefunden haben die Täter aber nichts.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell