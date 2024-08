Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall+ versuchte Unfallflucht+ Feier mehrerer Jugendlicher+ verletzte Radfahrerin nach Unfall+

LK Rotenburg (ots)

+Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall+ Rotenburg Am Donnerstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, kam es in der Mühlenstraße in Höhe des Stadthauses zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines roten Dacia Logan übersah beim Abbiegen einen querenden, männlichen Radfahrer. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Radfahrer einfach vom Unfallort. Mögliche Zeugen oder auch der beteiligte Radfahrer selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Rotenburg in Verbindung zu setzen.

+versuchte Unfallflucht in Waffensen+ Rotenburg Am Freitagnachmittag, gegen 18:00 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Sattelzugs beim Wenden in der Straße "Am Lerchenkrug" einen Briefkasten und ein Verkehrsschild. Eine sich in dem Bereich aufgrund einer Verkehrsregelung befindliche Streifenbesatzung sah den Unfall und wie der Fahrer nach Wegräumen des Verkehrsschildes wegfuhr. Eine hinzugerufene weitere Streifenbesatzung konnte das Gespann auf der B 75 anhalten und kontrollieren. Gegen den 63-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

+Feier mehrerer Jugendlicher ohne elterliche Aufsicht+ Sottrum In der Freitagnacht wurde die Polizei Rotenburg zu einer Feierlichkeit in Sottrum gerufen. Dort feierten mehrere Jugendliche auf einem Privatgrundstück. Auch hätten sie den Motor eines Pkw mehrfach laut aufheulen lassen. Die Polizei beendete die Feier und ließ die Jugendlichen von ihren Eltern abholen. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt.

+Verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw+ Scheeßel Am Samstagnachmittag kam es im Einmündungsbereich der Straße Beim Wehrwall in den Helvesieker Weg zu einem Unfall. Der 20-jährige Fahrer eines VW übersah hier eine bevorrechtigte Radfahrerin. Die 69-Jährige wurde hierbei verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell