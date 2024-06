Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Landesweiter Verkehrssicherheitstag am Samstag - Polizei kündigt Kontrollwoche gegen Drogen am Steuer an

Bild-Infos

Download

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Aurich/Emden (ots)

In diesem Jahr nimmt die Polizei Niedersachsen die Themen Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr besonders in den Fokus. Denn oftmals führen nicht angepasste Geschwindigkeit oder Alkohol, Drogen sowie Übermüdung zu schweren Verkehrsunfällen mit Verletzten. Dagegen soll landesweit mit zahlreichen Präventionsmaßnahmen und Kontrollen vorgegangen werden. Auch beim 20. Verkehrssicherheitstag der Polizei Niedersachsen am 15.06.24 werden diese Unfallursachen wie auch der anstehende Start der Sommerferien mit vielen Aktionen landesweit begleitet. Die Polizeidirektion Osnabrück beteiligt sich daran mit vielen Aktionen im Rahmen ihrer Verkehrsunfallprävention - vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln. Aber auch Kontrollmaßnahmen wird es in diesem Zusammenhang geben. So findet vom 17.-23.06.24 im Gebiet der Direktion und darüber hinaus eine Kontrollwoche gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.

Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück betont: "Nicht angepasste Geschwindigkeit ist immer noch einer der Unfallursachen Nummer eins. Das Thema muss bei den Verkehrsteilnehmenden noch stärker in die Köpfe. Wir wollen den Dialog, um auf das Thema Geschwindigkeit aufmerksam zu machen. Dabei spielt auch die Fahrtüchtigkeit eine wichtige Rolle. Am Ende zählt doch nur eins: Wir wollen alle heile ans Ziel kommen - und dazu kann jeder einen Beitrag leisten."

Verschiedene Aktionen der Polizei zum Verkehrssicherheitstag im Überblick

In der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund werden u.a. verstärkt Schulen besucht. Darüber hinaus wird es heute in Aurich ein Mobilitätstraining geben. Morgen wird ein Informationsstand in Aurich auf dem Marktplatz in Aurich zu finden sein. Im Emsland werden Wiegemöglichkeiten und technische Kontrollen für Wohnmobile angeboten - im Hinblick auf die anstehenden Sommerferien. Auch Informationsstände wird es morgen im Emsland und der Grafschaft geben. In Leer wird es u.a. im Rahmen des Stadtfestes einen Informationsstand der Polizei geben. Auch Kontrollen sind an verschiedenen Orten geplant. Darüber hinaus wird die Polizei Osnabrück morgen auf dem Domplatz mit weiteren Verkehrspartnern bei einer Veranstaltung präsent sein. Und auch in der digitalen Welt werden die im Fokus stehenden Verkehrsthemen landesweit thematisiert. Unter den Hashtags #mehrverkehrssicherheit und #fahrklar macht die Polizei mobil.

Im letzten Jahr verloren in der Polizeidirektion Osnabrück 97 Menschen ihr Leben durch Verkehrsunfälle, 1108 wurden schwer verletzt. Die Zahl der Fahrten in der Direktion unter dem Einfluss von Cannabis oder Medikamenten im Straßenverkehr steigt seit 2020 stetig an - im letzten Jahr waren es bereits 2.404 Verstöße (2020 waren es 2055 Verstöße). Die Polizei weist darauf hin, dass die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland keine Veränderungen in Bezug auf die Teilnahme am Straßenverkehr zur Folge hat. "Drogen haben am Steuer nichts zu suchen, daran hat auch die Teillegalisierung nichts geändert!", verdeutlicht Ellermann abermals.

Die Polizei Niedersachsen veranstaltet seit über zehn Jahren jährlich einen landesweiten Verkehrssicherheitstag unter Beteiligung weiterer Träger der Verkehrssicherheitsarbeit, um damit die Inhalte und Zielsetzung der landesweiten strategischen Ausrichtung zu unterstützen. Zur Erhöhung der öffentlichen Wahrnehmung und Stärkung der Verbundwirkung wird diese eigenständige Maßnahme der Polizei Niedersachsen regelmäßig in zeitlicher Nähe zu einer unter der Federführung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) stehenden Verkehrssicherheitsaktion am dritten Samstag im Monat Juni durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell