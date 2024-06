Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Diebstahl aus Kfz

Emsdetten (ots)

Unbekannte haben aus einem Ford Ranger zwischen Montagabend (10.06.) und Dienstagnachmittag (11.06.) eine Kamera und Zubehör entwendet.

Das Fahrzeug wurde am Montag gegen 20.00 Uhr an der Rheiner Straße abgestellt, kurz hinter dem Kreisverkehr Amtmann-Schipper-Straße / In der Lauge in Richtung in Innenstadt. Am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr bemerkte der Fahrer, dass Unbekannte in das Auto eingestiegen waren. Wie die Täter in den Ford gelangten, ist noch unklar. Aus dem Wagen entwendeten sie die Kamera, Kamerazubehör und einen geringen einstelligen Kleingeldbetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Emsdetten, 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell