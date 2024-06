Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, 14-jähriger Schüler verletzt, Nachtrag

Emsdetten (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag (10.06.) haben die Ermittlungen weitere Details ergeben. Der 14-jährige Schüler befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Fahrrad den Radweg im Bereich Neubrückenstraße in Fahrtrichtung Diemshoff. In Höhe des Parkplatzes am Ärzte-/Dialysezentrum überholte ihn eine Autofahrerin, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Anschließend wollte sie nach rechts auf den dortigen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Schüler, der nicht mehr abbremsen konnte und mit seinem Fahrrad gegen den vorderen rechten Fahrzeugbereich des Fahrzeugs stieß. Vermutlich handelt es sich dabei um einen hellbraunen VW Touran.

Nach dem sich die Autofahrerin anschließend nach seinem Befinden erkundigte und der Schüler zunächst angab, dass alles in Ordnung sei, entfernte sich die Frau ohne Angabe weiterer Personaldaten vom Unfallort.

Die Fahrerin ist etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1.65 bis 1.70 Meter groß, hat blonde lange Haare, eine schlanke Statur und trug eine Brille mit schwarzem Gestell.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens bzw. die unfallverursachende Fahrzeugführerin. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Erstmeldung vom 11.06.2024, 11.16 Uhr

Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, 14-jähriger Schüler verletzt

Am Montag (10.06.) kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer aus Emsdetten verletzt wurde. Die Unfallverursacherin flüchtete.

Der Radfahrer war auf seinem Schulweg vom Grafensteinweg zur Geschwister-Scholl-Schule an der Straße Diemshoff unterwegs. Auf dem Weg zur Schule wurde er auf dem Radweg vermutlich durch einen braunen VW Touran angefahren und stürzte zu Boden.

Die Fahrzeugführerin des Pkw hielt nach dem Unfall kurz an und sprach mit dem Schüler. Danach setzte die Frau ihre Fahrt fort.

Der 14-Jährige klagte im weiteren Verlauf über Schmerzen und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde die Polizei hinzugerufen, um den Unfall zu Protokoll zu nehmen. Der genaue Unfallort ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zu der Fahrzeugführerin kann nur gesagt werden, dass sie blonde Haare hat.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens bzw. die unfallverursachende Fahrzeugführerin. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell