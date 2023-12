Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Firma - Mailkonto gehackt

Schalksmühle (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde in eine Dachdeckerfirma an der Straße Klagebach eingebrochen. Sie schlugen einen Bewegungsmelder ab, so dass sich die Außenbeleuchtung nicht mehr automatisch einschalten konnte. Danach hebelten sie ein Fenster aus einem Garagentor. Gestohlen wurde allerdings nichts.

Ein 61-jähriger Schalksmühler wunderte sich über Schreiben von der Telekom und Versandhändlern: Angeblich habe er diverse iPhones bestellt - die allerdings nicht an ihn versendet wurden. Der Versandhändler informierte über verdächtige Konto-Bewegungen. Der Schalksmühler erstattete Anzeige bei der Polizei. Die wahrscheinlichste Erklärung für die Bestellungen: ein gehacktes E-Mail-Konto. Wer Zugang zu einem fremden Mail-Konto erlangt, der bekommt nicht nur jede Menge Informationen über den rechtmäßigen Inhaber. In vielen Fällen lassen sich über das Mail-Konto auch Passwörter von allen möglichen anderen Diensten und Konten ändern. So gelangen Täter auch zum Beispiel an Kundenkonten bei Online-Versendern, Cloud-Diensten, Service-Diensten und vielen anderen. Dort können sie Adressen ändern und Ware auf Kosten des Opfers bestellen. Deshalb sollten lange Passwörter nach bestimmten Regeln genutzt und regelmäßig geändert werden. Weitere Tipps gibt es auf der Seite des Landeskriminalamtes unter www.mach-dein-passwort-stark.de . (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell