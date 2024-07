Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Oppum verletzt - Autofahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Ein 65-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Montagnachmittag (22. Juli 2024) gegen 17 Uhr in den Kreisverkehr an der Buddestraße. Als er diesen an der Hauptstraße in Fahrtrichtung Untergath verlassen wollte, überholte ihn von links ein schwarzer SUV mit einem Krefelder Kennzeichen. Das Auto fuhr dabei so dicht an dem Fahrradfahrer vorbei, dass dieser die Kontrolle über sein Fahrrad verlor, gegen eine erhöhte Bordsteinkante fuhr und stürzte. Dabei stieß gegen eine Straßenlaterne und verletzte sich. Der schwarze SUV entfernte sich anschließend ohne anzuhalten über die Hauptstraße weiter in Fahrtrichtung Untergath. Der 65-Jährige wurde vor Ort von einem Rettungsdienst behandelt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (141)

