Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Am Steuer eingeschlafen - Verkehrsunfall verursacht.

Lippe (ots)

In der Schloßstraße kam es am Montagmittag (18.11.2024) zu einer Gefährdung im Straßenverkehr, weil ein Autofahrer nach ersten Erkenntnissen am Steuer eingeschlafen war. Gegen 13.30 Uhr war der 69-Jährige aus Bad Salzuflen mit seinem Opel Astra in Richtung Schülerstraße unterwegs, als er gegen einen geparkten 5er BMW prallte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 7500 Euro. Der Führerschein des 69-Jährigen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell