POL-LIP: Detmold. Gefährliche Körperverletzung durch Betäubungsmittel im Getränk - Polizei sucht Zeugen.

Bei einer Feierlichkeit in einer Gaststätte in der Pivitsheider Straße kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16./17.11.2024) nach ersten Erkenntnissen zu einer gefährlichen Körperverletzung, indem einer Frau augenscheinlich Betäubungsmittel ins Getränk gemischt wurden. Die 31-Jährige aus Lage ließ ihr Getränk auf der Party kurzzeitig unbeobachtet und erlitt nach dem Verzehr einen "Filmriss". Ihre Begleiterinnen reagierten umsichtig auf das auffällige Verhalten der Lagenserin und brachten sie umgehend in ein Krankenhaus, wo nachgewiesen werden konnte, dass sich im Blut der Frau diverse Betäubungsmittel befanden. Zu etwaigen Übergriffen kam es nicht. Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 05231 6090.

