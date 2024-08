Polizei Wuppertal

POL-W: W 82-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Wuppertal (ots)

Seit dem 18.08.2024 wird die 82-jährige Edda K. aus einer Pflegeeinrichtung an der Wüstenhofer Straße in Elberfeld vermisst. Die Vermisste wurde letztmalig gegen 18:30 Uhr auf der Wüstenhofer Straße gesehen und ist sowohl zeitlich als auch örtlich nicht orientiert. Edda S. ist circa 172 cm groß, hat eine schlanke Statur und graue Haare. Zudem trägt sie ein blau-weißes Nachthemd, in dem der Name eingenäht ist. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ar)

