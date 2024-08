POL-W: W Kind nach Verkehrsunfall verletzt

Wuppertal (ots) - Am 12.07.2024 kam es in der Münzstraße in Wuppertal zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 71-jährigen Autofahrers durch einen seinerzeit unbekannten Radfahrer (vgl. insoweit auch die am 15.07.2024 von der Polizei Wuppertal herausgegebene Pressemeldung "POL-W: W Mann im Straßenverkehr ...

