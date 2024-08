Polizei Wuppertal

POL-W: W Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Freitag (16.08.2024, 03:00 Uhr) ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in Wuppertal-Heckinghausen, bei dem ein Mann tödliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 82-Jährige Senior mit seinem BMW auf der Freiligrathstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er zunächst mit zwei Verkehrszeichen und prallte in der Folge gegen die Gebäudeecke eines Wohnhauses in der Hebbelstraße. Der Mann wurde schwerverletzt aus dem Fahrzeug geborgen und vor Ort erstversorgt. Der Rettungsdienst brachte den Senior in ein Krankenhaus. Dort erlag er noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Das verunfallte Fahrzeug wies starke Deformierungen im Frontbereich auf und war nicht mehr fahrbereit. Es wurde vor Ort sichergestellt. Zudem entstand bei dem Unfall ein erheblicher Sachschaden am Wohnhaus. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell