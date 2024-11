POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Wartehäuschen an Bushaltestelle beschädigt.

Lippe (ots) - In der Straße "Am Rott" versuchten bislang Unbekannte im Zeitraum 14. - 19.11.2024 in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Mit einem Stein warfen sie eine Scheibe der Terrassentür ein, um sich Zutritt ins Haus zu verschaffen, was ihnen jedoch nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt im Falle ...

