Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad

Gütersloh (ots)

Rietberg (VT) Am Samstag, 09.03., um 16:34 befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad, Honda, die Westerwieher Str. in Richtung Westerwiehe. Zeitgleich befuhr eine 54-jährige Frau aus Rietberg mit ihrem Pkw, Mercedes, die Westerwieher Str. in Gegenrichtung. In Höhe der Hausnummer 130 fuhr der Kradfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw der 54-jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 22-jährige schwer verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Pkw- Fahrerin blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw wurde im Frontbereich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 13000,00 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge befanden sich nach der Kollision im Straßengraben. Sie wurden von Abschleppunternehmen abtransportiert. Um ausgelaufene Betriebsstoffe im Straßengraben zu beseitigen wurde die Untere Wasserbehörde verständigt.

